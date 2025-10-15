Российские авиакомпании захотели вновь летать на юг страны по прежним маршрутам

«Ъ»: В S7 Airlines предложили спрямить южные коридоры полетов

Российские авиакомпании захотели спрямить «южные коридоры» и вновь летать по прежним маршрутам, чтобы сократить время и количество топлива. Об этом сообщает «Коммерсантъ» «Ъ».

По данным издания, во время конференции AirTravel-2025 в Сочи прозвучала идея летать на юг страны по прямой, как это было до ограничения воздушного пространства в феврале 2022 года. Директор по управлению флотом S7 Airlines Константин Пьянков подчеркнул, что такое решение даст перевозчикам возможность обслуживать более пяти миллионов дополнительных пассажиров в год.

Кроме того, главный эксперт Института экономики транспорта ВШЭ Федор Борисов добавил, что любое сокращение пути с помощью спрямления коридоров поможет значительно сэкономить на топливе.

17 сентября первый спустя три года перерыва рейс успешно приземлился в аэропорту Краснодара. Это был борт «Аэрофлота», он летел из Москвы. Ранее также сообщалось, что иностранные авиакомпании заинтересовались полетами через открывшийся аэропорт российского города.

