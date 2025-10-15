Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:15, 15 октября 2025Путешествия

Российские авиакомпании захотели вновь летать на юг страны по прежним маршрутам

«Ъ»: В S7 Airlines предложили спрямить южные коридоры полетов
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Российские авиакомпании захотели спрямить «южные коридоры» и вновь летать по прежним маршрутам, чтобы сократить время и количество топлива. Об этом сообщает «Коммерсантъ» «Ъ».

По данным издания, во время конференции AirTravel-2025 в Сочи прозвучала идея летать на юг страны по прямой, как это было до ограничения воздушного пространства в феврале 2022 года. Директор по управлению флотом S7 Airlines Константин Пьянков подчеркнул, что такое решение даст перевозчикам возможность обслуживать более пяти миллионов дополнительных пассажиров в год.

Кроме того, главный эксперт Института экономики транспорта ВШЭ Федор Борисов добавил, что любое сокращение пути с помощью спрямления коридоров поможет значительно сэкономить на топливе.

17 сентября первый спустя три года перерыва рейс успешно приземлился в аэропорту Краснодара. Это был борт «Аэрофлота», он летел из Москвы. Ранее также сообщалось, что иностранные авиакомпании заинтересовались полетами через открывшийся аэропорт российского города.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава МИД Польши раскрыл планы Киева в конфликте с Россией

    В США обратились с призывом к Трампу перед встречей с Зеленским

    Оскандалившегося российского губернатора обвинили в оскорблении памяти ветеранов

    Нидерланды поддержали поставку Украине ракет Tomahawk

    Пригожин рассказал о лечении голоданием

    Названы условия перехода с Android на iPhone

    Жителей российского региона предупредили о безэкипажных катерах

    61-летняя пассажирка избила членов экипажа и сорвала рейс в США

    Вера Брежнева в мини-платье прогулялась под дождем

    На Украине заявили об атаке российских войск на крупный энергообъект

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости