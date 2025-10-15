Россия
Еще в одном регионе России в тысячах километров от границы с Украиной объявили угрозу БПЛА

В Свердловской области объявили угрозу БПЛА
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Еще в одном регионе России в тысячах километров от границы с Украиной объявили угрозу беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Речь идет о Свердловской области, передает ТАСС.

«В Свердловской области объявлен режим реагирования на возможную атаку БПЛА», — сообщили в департаменте информационной политики региона.

Жителей также предупредили о возможных временных ограничениях на работу мобильного интернета. При этом сообщается, что государственные учреждения региона продолжают работу в штатном режиме, а на предприятиях региона действует собственный порядок реагирования на возможные атаки дронов.

В ведомстве заверили, что специальные службы отслеживают оперативную обстановку в российском регионе, который расположен от границы с Украиной в более чем 2,5 тысячи километров.

Ранее жителей Челябинска оповестили о беспилотной опасности. В министерстве общественной безопасности региона уточнили, что существует угроза падения БПЛА.

