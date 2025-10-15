Доработанная «под Ferrari» «Буханка» российских военных попала на видео

Военкор Стриж сняла «Буханку» ВС России с открывающимися как у Ferrari дверьми

Доработанная «под Ferrari» «Буханка» (УАЗ СГР) российских военных попала на видео. Кадры с необычным автомобилем сняла военкор проекта WarGonzo Ульяна Стриж.

Журналист поговорила с автором «изобретения», и тот рассказал, что благодаря удалению лишь одной детали — стопорного шплинта — двери начали открываться быстрее и сразу на весь размах. Таким образом, находящимся внутри военным удается быстрее покинуть автомобиль в случае атаки беспилотника или при обстреле.

«Ferrari останется только завидовать, особенно где-нибудь в лесу или в поле, где нашему УАЗику нет равных», — прокомментировали видео авторы WarGonzo.

Ранее стало известно об «интересном решении» для уничтожения украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Россией.