Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:08, 15 октября 2025Россия

Доработанная «под Ferrari» «Буханка» российских военных попала на видео

Военкор Стриж сняла «Буханку» ВС России с открывающимися как у Ferrari дверьми
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Доработанная «под Ferrari» «Буханка» (УАЗ СГР) российских военных попала на видео. Кадры с необычным автомобилем сняла военкор проекта WarGonzo Ульяна Стриж.

Журналист поговорила с автором «изобретения», и тот рассказал, что благодаря удалению лишь одной детали — стопорного шплинта — двери начали открываться быстрее и сразу на весь размах. Таким образом, находящимся внутри военным удается быстрее покинуть автомобиль в случае атаки беспилотника или при обстреле.

«Ferrari останется только завидовать, особенно где-нибудь в лесу или в поле, где нашему УАЗику нет равных», — прокомментировали видео авторы WarGonzo.

Ранее стало известно об «интересном решении» для уничтожения украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китайские автоконцерны внезапно подняли цены на свои машины в России. Подорожали все популярные модели

    В европейской стране спрогнозировали рекордные поставки российского газа

    Россиянка отдала шесть килограммов ювелирных украшений на замену домофона

    Артемий Лебедев раскрыл огромную проблему европейской страны

    Родители 27 лет не выпускали дочь из комнаты

    Вышел самый мощный смартфон Honor

    Новая ускоренная система въезда в Европу вызвала столпотворение в аэропорту

    Сборная Боливии по футболу посетила «Вкусно — и точка» после поражения

    ВС России продвинулись в Волчанске

    Неудовлетворенный тремя проститутками вялый россиянин потерпел фиаско

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости