Германия купит у США оружие для Украины на сотни миллионов долларов

Писториус: Германия купит у США оружие для Украины на 500 миллионов долларов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bryan Woolston / Reuters

Германия купит у США оружие для Украины на 500 миллионов долларов в рамках программы Prioritised Ukraine Requirements List (PURL). Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус, его цитирует РИА Новости.

«Пакет направлен на удовлетворение ряда неотложных потребностей Украины», — подчеркнул глава оборонного ведомства.

По словам Писториуса, на эту сумму планируется купить системы противовоздушной обороны, включая комплексы Patriot, артиллерийские снаряды, ракеты и другие боеприпасы.

Ранее стало известно, что глава Пентагона Пит Хегсет намерен попросить страны НАТО увеличить закупку американского оружия для Украины.

