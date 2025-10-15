Германия купит у США оружие для Украины на сотни миллионов долларов

Германия купит у США оружие для Украины на 500 миллионов долларов в рамках программы Prioritised Ukraine Requirements List (PURL). Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус, его цитирует РИА Новости.

«Пакет направлен на удовлетворение ряда неотложных потребностей Украины», — подчеркнул глава оборонного ведомства.

По словам Писториуса, на эту сумму планируется купить системы противовоздушной обороны, включая комплексы Patriot, артиллерийские снаряды, ракеты и другие боеприпасы.

Ранее стало известно, что глава Пентагона Пит Хегсет намерен попросить страны НАТО увеличить закупку американского оружия для Украины.