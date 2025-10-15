На «Госуслугах» появилась новая функция

На «Госуслугах» появилась возможность оформить налоговый вычет

На «Госуслугах» стала доступна возможность оформить налоговый вычет. О новой функции, которая появилась на портале, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко.

«Новая жизненная ситуация "Налоговый вычет" запущена на портале "Госуслуги". Она помогает оформить востребованные виды налоговых вычетов, не покидая портала», — рассказал Григоренко.

По его словам, благодаря сервису пользователи могут узнать, какие существуют виды налоговых вычетов, выяснить, какие они могут получить, а также пройти этапы их оформления. Например, если в течение года у человека были расходы на лечение, обучение или спорт, то он может обратиться за социальным налоговым вычетом.

Ранее стало известно, что для пользователей «Госуслуг» добавили новый способ защиты от мошенников. Уточнялось, что на портале появилась возможность выбрать доверенный контакт.