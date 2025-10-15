Губернатор сообщил о попавших под удар ВСУ домах в российском регионе

Волгоградский губернатор Бочаров: Четыре частных дома повреждены из-за атаки ВСУ

Из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Волгоградской области оказались повреждены четыре частных дома. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, его слова приоводится в Telegram-канале областного правительства.

«Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области», — пояснил губернатор.

Он добавил, что повреждения в Волгоградской области получили четыре частных дома в поселке Кирова. Никто не пострадал, других данных о ситуации глава региона не привел.

До этого Волгоградская область попала под удар ВСУ 11 октября. Губернатор тогда сообщал об отражении массированной атаки на регион, в результате которой были повреждены окна трех жилых домов, здание школы и детсада.