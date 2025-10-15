Интернет и СМИ
Хазанов набросился на журналиста российского издания

Хазанов набросился на журналиста Shot из-за вопроса о проданной недвижимости
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Артист эстрады и юморист Геннадий Хазанов набросился на корреспондента Shot из-за вопроса о проданной недвижимости. Видео инцидента российское издание опубликовало в Telegram.

Уточняется, что изначально журналисты спросили артиста о продаже домов и квартир сразу после спектакля с его участием, но тот ушел от прямого ответа. Также сотрудник Shot попытался поговорить с Хазановым у его дома на Арбате, однако артист, как указали в редакции, вступил с ним в конфликт.

На выложенных кадрах Хазанов толкает журналиста, а затем хватает его за куртку. Кроме того, судя по ролику, юморист также попытался отобрать у представителя прессы телефон, на который велась видеосъемка. «Отдыхай. Понял? (...) Ты почему ко мне подошел? Иди сюда, ***, я с тобой поговорю», — говорит при этом артист.

Ранее Хазанов заявил, что не дает комментариев по поводу продажи им недвижимости в России. По словам артиста, он не считает нужным высказываться на этот счет.

13 октября стало известно, что юморист продал пять квартир и домов в России общей стоимостью 706 миллионов рублей. Отмечалось, что после этого у Хазанова осталось только одно жилье в России — квартира площадью 39 квадратных метров в Замоскворечье.

