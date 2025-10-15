Из жизни
05:02, 15 октября 2025Из жизни

Крокодил напал на стирающую в реке женщину и съел половину ее тела

Юлия Юткина
Юлия Юткина

В реке Харасрота, Индия, нашли останки жертвы гребнистого крокодила. Об этом пишет Times of India.

Хищник напал на 59-летнюю женщину по имени Судамини Махала, когда та стирала в реке вещи. Он схватил ее зубами и утащил в воду. Хотя рядом были люди, они не успели ничего сделать.

В следующий раз, когда хищник появился у поверхности воды, в его пасти осталась только половина тела женщины. Оставшуюся часть он съел. Это появление крокодила попало на видео. Известно, что у женщины остался муж и двое сыновей.

Ранее сообщалось, что в лесу Сундарбан, Бангладеш, останки жертвы крокодила нашли в воде через семь часов после нападения. Хищник утащил мужчину в воду, когда тот пытался перейти канал.

