Крокодил напал на стирающую в реке женщину и съел половину ее тела

В Индии крокодил съел половину тела женщины и попал на видео

В реке Харасрота, Индия, нашли останки жертвы гребнистого крокодила. Об этом пишет Times of India.

Хищник напал на 59-летнюю женщину по имени Судамини Махала, когда та стирала в реке вещи. Он схватил ее зубами и утащил в воду. Хотя рядом были люди, они не успели ничего сделать.

В следующий раз, когда хищник появился у поверхности воды, в его пасти осталась только половина тела женщины. Оставшуюся часть он съел. Это появление крокодила попало на видео. Известно, что у женщины остался муж и двое сыновей.

Ранее сообщалось, что в лесу Сундарбан, Бангладеш, останки жертвы крокодила нашли в воде через семь часов после нападения. Хищник утащил мужчину в воду, когда тот пытался перейти канал.