Крупнейшие СМИ отказались работать по новым правилам Пентагона

Крупнейшие СМИ США отказались работать по новым правилам Пентагона

Крупнейшие американские СМИ отказались подписывать новые правила по работе с Пентагоном. Об этом сообщает The Washington Post.

Министерство войны США предложило изданиям согласиться с рядом условий для продолжения сотрудничества. В частности, журналистам запретили запрашивать и получать доступ к информации, которую Пентагон не предоставляет официально.

Среди прочих, на конфронтацию с военным ведомством пошли газеты The Washington Post, The New York Times, The Wall Street Journal, агентства Associated Press, Reuters, Bloomberg и телеканалы Fox News, ABC, CBS, NBC, CNN. Журналисты уже начали вывозить свое оборудование из пресс-центра Пентагона.

Ранее министр войны США Пит Хегсет защитил новые правила во время краткого выступления в Белом доме вместе с президентом Дональдом Трампом. «Это здравый смысл, господин президент, — сказал он. Мы стараемся обеспечить соблюдение национальной безопасности, и мы гордимся этой политикой».