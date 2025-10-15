Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:22, 15 октября 2025Экономика

Курс доллара к рублю упал до минимума с середины мая 2023 года

Курс доллара на рынке Форекс упал ниже 77 рублей впервые с 12 мая 2023 года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Курс доллара на российском межбанковском рынке опустился ниже отметки в 77 рублей впервые за последние несколько лет. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Ближе к 18:10 по московскому времени котировки американской валюты опустились примерно до 76,9 рубля. Снижение к тому моменту составило 3,27 процента, или примерно 2,6 рубля. В последний раз столь низкие значения фиксировались на российском межбанке 12 мая 2023 года. Курс евро к тому времени упал на 1,03 процента и опустился до отметки в 91,3 рубля.

Глава Министерства финансов (Минфина) РФ Антон Силуанов связывал наблюдающееся укрепление рубля с жесткой денежно-кредитной политикой Центробанка (ЦБ). Руководитель ведомства пояснил, что из-за политики регулятора импорта в стране стало заметно меньше. Это обстоятельство, в свою очередь, привело к снижению спроса на иностранную валюту.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер полагает, что нынешнее укрепление рубля продлится недолго. Ослабление доллара он связал в том числе с высокими фискально-монетарными рисками. В связи с этим, считает аналитик, в скором времени соотношение сил в данной валютной паре изменится не в пользу российской. К концу года, ожидает он, курс доллара будет находиться в районе 85 рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США назвали главную цель в России для ударов ракетами Tomahawk. Что это за объект и почему в Вашингтоне опасаются ответа Москвы?

    Королева приехала в постсоветскую страну

    Женщина отправилась на отдых в небольшое поселение в Европе и наткнулась на тело мальчика

    Избитая топором модель высказалась об угрозах экс-министра Подмосковья

    Влияние возможного отключения Visa и Mastercard на пенсионеров оценили

    Россиянам назвали способ заработать десятки тысяч рублей в соцсетях

    Лавров прокомментировал желание Трампа поговорить с Путиным

    В России допустили удары по суверенной территории США в случае атак Tomahawk

    Лавров оценил значение встречи Путина и Трампа

    Раскрыта невероятная польза фиолетовых продуктов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости