Курс доллара к рублю упал до минимума с середины мая 2023 года

Курс доллара на рынке Форекс упал ниже 77 рублей впервые с 12 мая 2023 года

Курс доллара на российском межбанковском рынке опустился ниже отметки в 77 рублей впервые за последние несколько лет. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Ближе к 18:10 по московскому времени котировки американской валюты опустились примерно до 76,9 рубля. Снижение к тому моменту составило 3,27 процента, или примерно 2,6 рубля. В последний раз столь низкие значения фиксировались на российском межбанке 12 мая 2023 года. Курс евро к тому времени упал на 1,03 процента и опустился до отметки в 91,3 рубля.

Глава Министерства финансов (Минфина) РФ Антон Силуанов связывал наблюдающееся укрепление рубля с жесткой денежно-кредитной политикой Центробанка (ЦБ). Руководитель ведомства пояснил, что из-за политики регулятора импорта в стране стало заметно меньше. Это обстоятельство, в свою очередь, привело к снижению спроса на иностранную валюту.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер полагает, что нынешнее укрепление рубля продлится недолго. Ослабление доллара он связал в том числе с высокими фискально-монетарными рисками. В связи с этим, считает аналитик, в скором времени соотношение сил в данной валютной паре изменится не в пользу российской. К концу года, ожидает он, курс доллара будет находиться в районе 85 рублей.