Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:41, 15 октября 2025Мир

Лавров оценил значение встречи Путина и Трампа

Лавров: Саммит Путина и Трампа на Аляске был возможностью понять друг друга
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool via Reuters

Саммит на Аляске, где встретились президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, был возможностью понять позиции друг друга. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсантъ».

«Не скажу, что это был прорыв. Это была продолжительная беседа, нацеленная на то, чтобы понять друг друга», — сказал глава МИД России.

Лавров напомнил о словах российского президента, который говорил, что еще многое можно сделать на основе договоренностей, достигнутых в ходе встречи на Аляске.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США назвали главную цель в России для ударов ракетами Tomahawk. Что это за объект и почему в Вашингтоне опасаются ответа Москвы?

    Женщина отправилась на отдых в небольшое поселение в Европе и наткнулась на тело мальчика

    Избитая топором модель высказалась об угрозах экс-министра Подмосковья

    Влияние возможного отключения Visa и Mastercard на пенсионеров оценили

    Россиянам назвали способ заработать десятки тысяч рублей в соцсетях

    Лавров прокомментировал желание Трампа поговорить с Путиным

    В России допустили удары по суверенной территории США в случае атак Tomahawk

    Лавров оценил значение встречи Путина и Трампа

    Раскрыта невероятная польза фиолетовых продуктов

    Юноша снял российскую военную технику и попал в колонию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости