Лавров оценил значение встречи Путина и Трампа

Лавров: Саммит Путина и Трампа на Аляске был возможностью понять друг друга

Саммит на Аляске, где встретились президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, был возможностью понять позиции друг друга. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсантъ».

«Не скажу, что это был прорыв. Это была продолжительная беседа, нацеленная на то, чтобы понять друг друга», — сказал глава МИД России.

Лавров напомнил о словах российского президента, который говорил, что еще многое можно сделать на основе договоренностей, достигнутых в ходе встречи на Аляске.