Культура
15:41, 15 октября 2025Культура

Лишенный гражданства Украины артист показал татуировку с Путиным

Сергей Полунин ответил на лишение гражданства Украины фотографией тату с Путиным
Андрей Шеньшаков

Фото: @poluninink

Звезда мирового балета Сергей Полунин, известный своими эмоциональными высказываниями и поступками, отреагировал на решение президента Украины Владимира Зеленского лишить его украинского гражданства. Публикацию на эту тему артист выложил на странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

35-летний танцовщик выложил фото своего обнаженного торса, на котором видна знаменитая татуировка с портретом президента России Владимира Путина, которая набита на груди Полунина. В комментариях многие поддержали Сергея, пожелав избежать каких-либо проблем в связи с действиями украинских властей.

Полунин родился в Херсоне в 1989 году. Долгое время жил в Европе и выступал в труппе лондонского Королевского балета, снимался в нескольких голливудских проектах в качестве актера. В 2012 году артист переехал в Россию.

Ранее стало известно, что первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по культуре Александр Шолохов отреагировал на решение артиста балета Сергея Полунина покинуть Россию.

