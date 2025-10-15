Медведчук: Зеленский едет в Вашингтон, чтобы продать продолжение войны с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский отправится с визитом в США, чтобы продать продолжение войны с Россией. Цель визита украинского лидера в Вашингтон назвал председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, передает РИА Новости.

«Зеленский едет в Вашингтон, чтобы в очередной раз продать там войну и уговорить [власти США] не смещать его», — заявил политик.

Медведчук отметил, что стратегия Украины в Вашингтоне состоит в попытке добиться разрешения на покупку дальнобойного оружия, которое якобы окажет давление на Москву.

Президент США Дональд Трамп проведет встречу с лидером Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 17 октября. По словам Зеленского, он обсудит с Трампом шаги, которые необходимо предпринять для окончания конфликта на Украине.