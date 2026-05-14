Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:30, 14 мая 2026Экономика

Россияне признались в желании переезжать просто так

Adventum: 57 % россиян готовы переехать без веских причин
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Более половины россиян (57 процентов) готовы задуматься о смене жилья и переезде без веских причин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос агентства Adventum.

Фактически просто так готовы переехать 67 процентов россиян в возрасте от 18 до 34 лет. В группе 35-54 лет таких 60 процентов, среди респондентов старше 55 лет — 48 процентов. Женщины проявляют большую готовность к смене жилья (61 процент) по сравнению с мужчинами (54 процента).

Для 36 процентов опрошенных причиной переезда стала потребность в смене образа жизни: желание жить тише, ближе к природе или, наоборот, в более активной городской среде. Также россияне готовы сменить место жительства ради изменения доходов (33 процента), семейного положения (30 процентов), из-за ухудшения экологической обстановки в районе (30 процентов) и смены места работы (27 процентов).

Материалы по теме:
Россияне полюбили строить дачи из морских контейнеров. Почему модное жилье оказалось опасно для жизни?
Россияне полюбили строить дачи из морских контейнеров.Почему модное жилье оказалось опасно для жизни?
8 апреля 2026
Китайцы начали скупать элитное жилье под Москвой. Правда ли, что при выборе дома они ищут защиту у черной черепахи?
Китайцы начали скупать элитное жилье под Москвой.Правда ли, что при выборе дома они ищут защиту у черной черепахи?
Сегодня

При выборе района для 57 процентов россиян главным фактором становится доступность инфраструктуры, для 46 процентов — развитый общественный транспорт. Безопасность важна 45 процентам россиян, близость места работы или учебы — для 36 процентов. В пригород хотели бы переехать 65 процентов опрошенных, 58 процентов предпочли бы переезд в другой российский регион.

Что касается жилья, при прочих равных 46 процентов россиян выбрали бы квартиру в новостройке, 29 процентов предпочли бы вторичный рынок. Если сравнивать два варианта одинаковой стоимости, 44 процента выбрали бы большую площадь в жилом комплексе более низкого класса, а 36 процентов отдали бы предпочтение меньшей квартире в более дорогом проекте.

Опрос проводился в феврале-марте 2026 года среди 5 тысяч россиян старше 18 лет.

Ранее стало известно, что средний срок ипотеки на первичном рынке недвижимости в крупнейших городах России приблизился к предельному лимиту в 30 лет. Так, самый большой средний срок ипотечного обременения в 2026 году был зафиксирован в Краснодаре — 28 лет 8 месяцев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Правительство постсоветской страны объявило об отставке

    В России указали на признаки борьбы за власть в Европе

    Постсоветская страна не захотела помогать России в обходе санкций

    Обиженный после расставания россиянин продумал особо жестокое убийство

    В России отреагировали на снижение числа православных в стране

    Обвиняемому в 30 эпизодах мошенничества экс-главе правительства Кузбасса запросили срок

    В выступлениях уехавшего из России стендап-комика заметили реабилитацию нацизма

    МИД Китая объяснил визит в страну попавшего под санкции Рубио

    Названа неожиданная причина ухудшения памяти и мышления

    Страну-партнера России охватили массовые протесты из-за топливного кризиса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok