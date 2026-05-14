Россияне признались в желании переезжать просто так

Adventum: 57 % россиян готовы переехать без веских причин

Более половины россиян (57 процентов) готовы задуматься о смене жилья и переезде без веских причин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос агентства Adventum.

Фактически просто так готовы переехать 67 процентов россиян в возрасте от 18 до 34 лет. В группе 35-54 лет таких 60 процентов, среди респондентов старше 55 лет — 48 процентов. Женщины проявляют большую готовность к смене жилья (61 процент) по сравнению с мужчинами (54 процента).

Для 36 процентов опрошенных причиной переезда стала потребность в смене образа жизни: желание жить тише, ближе к природе или, наоборот, в более активной городской среде. Также россияне готовы сменить место жительства ради изменения доходов (33 процента), семейного положения (30 процентов), из-за ухудшения экологической обстановки в районе (30 процентов) и смены места работы (27 процентов).

При выборе района для 57 процентов россиян главным фактором становится доступность инфраструктуры, для 46 процентов — развитый общественный транспорт. Безопасность важна 45 процентам россиян, близость места работы или учебы — для 36 процентов. В пригород хотели бы переехать 65 процентов опрошенных, 58 процентов предпочли бы переезд в другой российский регион.

Что касается жилья, при прочих равных 46 процентов россиян выбрали бы квартиру в новостройке, 29 процентов предпочли бы вторичный рынок. Если сравнивать два варианта одинаковой стоимости, 44 процента выбрали бы большую площадь в жилом комплексе более низкого класса, а 36 процентов отдали бы предпочтение меньшей квартире в более дорогом проекте.

Опрос проводился в феврале-марте 2026 года среди 5 тысяч россиян старше 18 лет.

Ранее стало известно, что средний срок ипотеки на первичном рынке недвижимости в крупнейших городах России приблизился к предельному лимиту в 30 лет. Так, самый большой средний срок ипотечного обременения в 2026 году был зафиксирован в Краснодаре — 28 лет 8 месяцев.