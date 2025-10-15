Спорт
09:55, 15 октября 2025

Месси установил рекорд по числу голевых передач в международных матчах

Лионель Месси установил рекорд по числу голевых передач в международных матчах
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sam Navarro / Imagn Images / Reuters

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси установил рекорд по числу голевых передач в международных матчах. Об этом сообщает Bleacher Report.

В ночь на среду, 15 октября, сборная Аргентины в выездном товарищеском матче со счетом 6:0 разгромила Пуэрто-Рико. Месси записал на свой счет две результативные передачи.

Теперь в активе 37-летнего форварда 60 ассистов в играх за сборную аргентины. Он превзошел лидировавших по этому показателю бразильца Неймара и американца Лэндона Донована. В их активе по 58 голевых передач.

Ранее Месси установил рекорд cевероамериканской Главной лиги футбола (MLS). Он стал первым игроком в истории турнира, которому удалось провести девять матчей с несколькими голами.

