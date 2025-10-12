Спорт
11:56, 12 октября 2025Спорт

Месси установил рекорд MLS

Лионель Месси установил рекорд MLS по числу матчей в сезоне с несколькими голами
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sam Navarro / Reuters

Полузащитник сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси установил рекорд cевероамериканской Главной лиги футбола (MLS). Об этом сообщается на сайте лиги.

В ночь на воскресенье, 12 октября, команда аргентинца со счетом 4:0 победила «Атланту Юнайтед» в матче регулярного чемпионата MLS. Месси отметился дублем.

Для аргентинца это девятый матч в сезоне, в котором он забил как минимум два гола. Ранее никому из выступавших в MLS футболистов не удавалось провести больше восьми таких встреч за сезон.

Ранее Месси признался в нежелании завершать карьеру. «Я не хочу, чтобы все это когда-то закончилось, но понимаю, что этот момент приближается. Когда случится, тогда случится, а до тех пор я буду идти вперед шаг за шагом, проживать день за днем», — заявлял футболист.

