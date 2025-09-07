38-летний Месси признался в нежелании завершать карьеру

Месси о футбольной карьере: Я не хочу, чтобы все это когда-то закончилось

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси признался в нежелании завершать карьеру. Его слова в соцсети X приводит пресс-служба сборной Аргентины.

«Я не хочу, чтобы все это когда-то закончилось, но понимаю, что этот момент приближается. Когда случится, тогда случится, а до тех пор я буду идти вперед шаг за шагом, проживать день за днем», — заявил 38-летний футболист.

5 сентября Месси оформил дубль в ворота сборной Венесуэлы в матче квалификации чемпионата мира-2026. Сборная Аргентины одержала победу со счетом 3:0.

Ранее форвард допустил, что не сыграет на ЧМ-2026, на который его команда уже квалифицировалась. Вместе с национальной командой он участвовал в пяти чемпионатах мира. В 2014 году аргентинцы взяли серебро, а в 2022-м выиграли ЧМ.

Месси — восьмикратный обладатель «Золотого мяча». Его футбольная карьера продолжается с 2003 года. Помимо «Интер Майами», на клубном уровне аргентинец выступал за «Барселону» и «Пари Сен-Жермен».