МИД России рассказал о варварстве властей Латвии

Захарова: Россия считает варварством выдворение русскоязычных жителей Латвии
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Россия решительно осуждает выдворение русскоязычных жителей Латвии из республики под предлогом «незнания языка». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

По ее словам, решение выдворять русскоязычных граждан является «очередным витком неприкрытого нацизма» властей Латвии. Захарова отметила, что Россия будет использовать все инструменты для защиты соотечественников от действий прибалтийской республики.

«Мы будем задействовать весь арсенал имеющихся в нашем распоряжении инструментов для того, чтобы привлекать внимание к этой проблеме и на международных профильных площадках», — сказала она.

Ранее Захарова заявила, что поддержка верховным представителем Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас передачи Украине ракет большой дальности Tomahawk является свидетельством отсутствия воли к миру на Западе. Дипломат процитировала Каллас, которая приветствовала «все инструменты, которые делают Украину сильнее и Россию слабее», и охарактеризовала позицию ЕС как «преследование узкокорыстных целей».

