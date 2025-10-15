Мир
12:10, 15 октября 2025Мир

Захарова ответила на слова Каллас о ракетах Tomahawk для Украины

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Поддержка верховным представителем Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас передачи Украине ракет большой дальности Tomahawk является свидетельством отсутствия воли к миру на Западе. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат процитировала слова Каллас, которая приветствовала «все инструменты, которые делают Украину сильнее и Россию слабее», и охарактеризовала позицию ЕС как «преследование узкокорыстных целей». «[В ЕС] стремятся не допустить краха созданного ими миропорядка и нанести максимальный ущерб нашей стране, не задумываясь о неизбежных последствиях, в том числе и для себя», — добавила Захарова.

Ранее представитель МИД России заявила, что власти Украины, надеясь получить от США ракеты Tomahawk, не скрывают подготовку новых терактов против России. По ее словам, о подготовке терактов президент Украины Владимир Зеленский говорил в своем видеообращении 8 октября, упомянув утвержденные планы операций Службы безопасности Украины против России.

