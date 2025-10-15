Министры обороны стран НАТО обсудят инвестиции в оборону Украины

PAP: Министры обороны стран НАТО 15 октября обсудят инвестиции в оборону Украины

15 октября министры обороны стран НАТО встретятся в штаб-квартире альянса в Брюсселе, чтобы обсудить инвестиции в оборону и поддержку Украины. Об этом сообщает PAP.

По неофициальной информации, Польша хочет, чтобы на встрече обсуждался вопрос о возможностях НАТО по сдерживанию гибридных угроз и реакции на них.

Уточняется, что Польша хочет, чтобы встреча вышла за рамки дебатов и установила конкретный график действий НАТО, направленных на укрепление устойчивости альянса к аналогичным гибридным угрозам.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Европа должна подготовиться к удару России вглубь региона. По его словам, отказаться от создания оборонительных сооружений вроде «стены дронов» на восточном фланге Европы было бы безответственно.