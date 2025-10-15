Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:06, 15 октября 2025Мир

Министры обороны стран НАТО обсудят инвестиции в оборону Украины

PAP: Министры обороны стран НАТО 15 октября обсудят инвестиции в оборону Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

15 октября министры обороны стран НАТО встретятся в штаб-квартире альянса в Брюсселе, чтобы обсудить инвестиции в оборону и поддержку Украины. Об этом сообщает PAP.

По неофициальной информации, Польша хочет, чтобы на встрече обсуждался вопрос о возможностях НАТО по сдерживанию гибридных угроз и реакции на них.

Уточняется, что Польша хочет, чтобы встреча вышла за рамки дебатов и установила конкретный график действий НАТО, направленных на укрепление устойчивости альянса к аналогичным гибридным угрозам.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Европа должна подготовиться к удару России вглубь региона. По его словам, отказаться от создания оборонительных сооружений вроде «стены дронов» на восточном фланге Европы было бы безответственно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава МИД Польши раскрыл планы Киева в конфликте с Россией

    В США обратились с призывом к Трампу перед встречей с Зеленским

    Оскандалившегося российского губернатора обвинили в оскорблении памяти ветеранов

    Нидерланды поддержали поставку Украине ракет Tomahawk

    Пригожин рассказал о лечении голоданием

    Названы условия перехода с Android на iPhone

    Жителей российского региона предупредили о безэкипажных катерах

    61-летняя пассажирка избила членов экипажа и сорвала рейс в США

    Вера Брежнева в мини-платье прогулялась под дождем

    На Украине заявили об атаке российских войск на крупный энергообъект

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости