08:00, 15 октября 2025

В Польше испугались удара России по Европе

Сикорский: Европа должна подготовиться к удару России вглубь региона
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborc / Reuters

Европа должна подготовиться к удару России вглубь региона. Российского удара испугался глава МИД Польши Радослав Сикорский, об этом сообщает The Independent.

В ходе выступления в парламенте Великобритании польский дипломат представил сбитый на Украине беспилотник и предупредил, что отказаться о создания оборонительных сооружений вроде «стены дронов» на восточном фланге Европы было бы «безответственно».

«Россия, к сожалению, может проникнуть далеко вглубь Европы», — добавил он.

Ранее Сикорский заявил, что Варшава не будет сбивать ракеты над Украиной без согласия НАТО. Он напомнил, что в альянсе действует интегрированная система противовоздушной обороны, и такие решения должны быть решениями всего НАТО, а не только лишь Польши.

