Экономика
09:03, 15 октября 2025Экономика

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Синоптик Вильфанд: На выходных в Москве ожидается дождливая погода
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В ближайшую пятницу и на выходных, 17-19 октября, в Москве ожидается дождливая погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с агентством РИА Новости.

«Во второй половине дня в пятницу, и особенно в субботу, опять будет дождь, не такой значительный, как прошедший в ночь на понедельник, но, тем не менее, возвращается дождливая погода», — поделился информацией синоптик. Выпадение осадков в ближайшие несколько дней он связал со сменой циркуляции воздуха.

Ранее в этот же день Роман Вильфанд заявил, что России наступил период предзимья, так что тепла даже в самых южных регионах страны ждать не стоит. Эксперт отметил, что обычно такая погода длится с середины октября и до середины декабря.

