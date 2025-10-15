Москвичам рассказали о погоде на выходных

Синоптик Вильфанд: На выходных в Москве ожидается дождливая погода

В ближайшую пятницу и на выходных, 17-19 октября, в Москве ожидается дождливая погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с агентством РИА Новости.

«Во второй половине дня в пятницу, и особенно в субботу, опять будет дождь, не такой значительный, как прошедший в ночь на понедельник, но, тем не менее, возвращается дождливая погода», — поделился информацией синоптик. Выпадение осадков в ближайшие несколько дней он связал со сменой циркуляции воздуха.

Ранее в этот же день Роман Вильфанд заявил, что России наступил период предзимья, так что тепла даже в самых южных регионах страны ждать не стоит. Эксперт отметил, что обычно такая погода длится с середины октября и до середины декабря.