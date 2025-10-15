Москвичей предупредили о новой волне непогоды

Синоптик Позднякова: В конце недели Москву накроет новый циклон с дождями

В конце текущей недели Москву накроет новый атлантический циклон с дождями. Об очередной волне непогоды предупредила жителей столицы метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова, пишет «360.ru».

В четверг, 16 октября, дожди в столице ненадолго прекратятся, ожидается прояснение. Воздух прогреется до плюс 6-8 градусов Цельсия, рассказала синоптик. В пятницу и субботу потеплеет до плюс 8-10 градусов — температура приблизится к климатической норме.

Однако в воскресенье, 19 октября, период относительно приятной погоды закончится — Москву вновь накроет атлантический циклон. По словам Поздняковой, он принесет новую волну дождей и похолодания. Температура воздуха будет колебаться от плюс 2 до плюс 7 градусов, уточнила метеоролог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал москвичам дожди в предстоящие выходные, 18 и 19 октября. Выпадение осадков в ближайшие несколько дней он связал со сменой циркуляции воздуха.