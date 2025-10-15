Музей-панорама о важнейшей в истории России битве подвергся нападению

Росгвардия задержала вандала, ворвавшегося в музей «Сталинградская битва»

В Волгограде музей-панорама «Сталинградская битва» подвергся нападению вандала. Об этом сообщает Telegram-канал музея-заповедника «Сталинградская битва».

По данным администрации музея, нападение произошло около 04:00 10 октября. Злоумышленник разбил окно и проник в помещение, но был оперативно задержан сотрудниками охраны музея и Росгвардии. Возбуждено уголовное дело. Музейная коллекция не пострадала, нанесенный ущерб оценивается в стоимость окна.

Происшествие не сказалось на работе музея-панорамы, он работает в штатном режиме.

Музей-панорама «Сталинградская битва», расположенный в Волгограде на месте самых кровопролитных боев 1942-1943 годов, через художественные образы и исторические экспонаты дает возможность почувствовать атмосферу ожесточенных боев, развернувшихся на Мамаевом кургане.

