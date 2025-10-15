Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:16, 15 октября 2025Силовые структуры

Музей-панорама о важнейшей в истории России битве подвергся нападению

Росгвардия задержала вандала, ворвавшегося в музей «Сталинградская битва»
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Волгограде музей-панорама «Сталинградская битва» подвергся нападению вандала. Об этом сообщает Telegram-канал музея-заповедника «Сталинградская битва».

По данным администрации музея, нападение произошло около 04:00 10 октября. Злоумышленник разбил окно и проник в помещение, но был оперативно задержан сотрудниками охраны музея и Росгвардии. Возбуждено уголовное дело. Музейная коллекция не пострадала, нанесенный ущерб оценивается в стоимость окна.

Происшествие не сказалось на работе музея-панорамы, он работает в штатном режиме.

Музей-панорама «Сталинградская битва», расположенный в Волгограде на месте самых кровопролитных боев 1942-1943 годов, через художественные образы и исторические экспонаты дает возможность почувствовать атмосферу ожесточенных боев, развернувшихся на Мамаевом кургане.

Ранее в Петербурге двое неизвестных потушили Вечный огонь на Марсовом поле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия отказалась исполнять требование ЕСПЧ о выплатах Грузии. От Москвы требуют 253 миллиона евро за пятидневную войну

    Украина потеряла один из важных элементов системы ПВО

    ФАС отреагировала на взлет цен на один продукт в России

    Стало известно о важном нюансе при конфискации в России автомобилей злостных нарушителей

    Генсек НАТО заявил о бесконечном превосходстве сил альянса над Россией

    Лидер Сирии прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

    Британии предрекли крах в случае войны с Россией и Китаем

    ЕК осудила Венгрию за визит главы МИД Сийярто в Москву

    «Калашников» поставил высокоточные СВ-98 заказчику

    Давка с пострадавшим в российской школе попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости