Из жизни
13:38, 15 октября 2025Из жизни

Мужчина помочился в церкви и шокировал Папу Римского

Папа Римский Лев XIV испытал шок после новости о мужчине, помочившемся на алтарь
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Новости о мужчине, который помочился на алтарь в соборе Святого Петра в Ватикане, шокировали Папу Римского Льва XIV. Об этом сообщает газета Il Tempo.

11 октября неизвестный мужчина зашел в главный ватиканский собор во время утренней службы. Он сумел обойти заслоны, стоящие вокруг алтаря под балдахином XVII века работы Джованни Лоренцо Бернини, и быстро поднялся по ступеням. Затем он спустил штаны и начал справлять на алтарь нужду на глазах у сотен верующих. Полицейские в штатском быстро сняли мужчину с алтаря, но ущерб уже был нанесен.

По информации Il Tempo, Лев XIV, узнав о помочившемся на алтарь вандале, испытал шок. Журналисты полагают, что в свете этого события Папа Римский может пересмотреть протоколы безопасности и меры защиты произведений искусства в соборе Святого Петра.

В 2024 году в Индонезии задержали семь человек, готовивших покушение на Папу Римского. Заговорщиков успели остановить за два дня до визита папы Франциска в столицу Индонезии.

