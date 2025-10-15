Наука и техника
08:50, 15 октября 2025Наука и техника

На Солнце произошла вторая по силе за несколько месяцев вспышка

ИКИ РАН: На Солнце произошла вторая по силе за четыре месяца вспышка
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Изображение: Artsiom P / Shutterstock / Fotodom

Вторая по силе за четыре месяца вспышка произошла на Солнце. Об этом в Telegram-канале заявили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Отмечается, что вспышка уровня М4.8 была зафиксирована утром в среду, 15 октября. «В течение сегодняшнего дня, как ожидается, может быть впервые с начала лета достигнут уровень вспышек Х», — утверждается в публикации.

Как указали ученые, в настоящее время на Солнце наблюдается значительное усиление активности.

Ранее ученые из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН предупредили о пике вспышек на Солнце. «Очень много (плазмы — прим. «Ленты.ру») уже летит в сторону Земли, но пока не хватает мощи», — отмечается в сообщении. Пик вспышек прогнозируется на 15 октября.

