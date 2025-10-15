Наука и техника
10:48, 15 октября 2025Наука и техника

На Западе разглядели переломный момент СВО

MWM: Российские БПЛА «Герань» продемонстрировали новые возможности
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Герань» продемонстрировали новые возможности, позволяющие поражать движущиеся цели вблизи линии соприкосновения, что может стать переломным моментом специальной военной операции (СВО). С такой оценкой выступило западное издание Military Watch Magazine (MWM).

По данным журнала, «Герани» в зоне СВО оказывают воздушную поддержку российским сухопутным силам, в результате чего полезность пилотируемых самолетов вроде A-10 и Су-25 заметно снижается. «Успехи беспилотников имеют значительные последствия далеко за пределами украинского театра военных действий, в то время как будущее непосредственной авиационной поддержки остается под вопросом», — пишет издание.

Способность «Гераней» обнаруживать и поражать подвижные цели далеко за линией боевого соприкосновения в публикации оценивается как «потенциально переломный момент».

Ранее Telegram-канал «Военный осведомитель» заметил, что российские дроны-камикадзе «Герань-2» начали оснащать новой боевой частью с воздушным подрывом.

Также в октябре издание TWZ сообщило, что Вооруженные силы России стали применять ударные БПЛА для уничтожения украинских поездов.

