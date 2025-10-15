На Западе разглядели переломный момент СВО

MWM: Российские БПЛА «Герань» продемонстрировали новые возможности

Российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Герань» продемонстрировали новые возможности, позволяющие поражать движущиеся цели вблизи линии соприкосновения, что может стать переломным моментом специальной военной операции (СВО). С такой оценкой выступило западное издание Military Watch Magazine (MWM).

По данным журнала, «Герани» в зоне СВО оказывают воздушную поддержку российским сухопутным силам, в результате чего полезность пилотируемых самолетов вроде A-10 и Су-25 заметно снижается. «Успехи беспилотников имеют значительные последствия далеко за пределами украинского театра военных действий, в то время как будущее непосредственной авиационной поддержки остается под вопросом», — пишет издание.

Способность «Гераней» обнаруживать и поражать подвижные цели далеко за линией боевого соприкосновения в публикации оценивается как «потенциально переломный момент».

Ранее Telegram-канал «Военный осведомитель» заметил, что российские дроны-камикадзе «Герань-2» начали оснащать новой боевой частью с воздушным подрывом.

Также в октябре издание TWZ сообщило, что Вооруженные силы России стали применять ударные БПЛА для уничтожения украинских поездов.