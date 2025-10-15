Названы сроки разрешения ситуации с застрявшими в Казахстане фурами из Китая

Вопрос грузовиков, застрявших на границе Казахстана и России, должен решиться в течение одной-двух недель. Об этом «Ленте.ру» сообщил генеральный директор транспортной компании «ДАТранслогистик» Дмитрий Потоцкий.

«Насколько мне известно, правительство России пообещало решить вопрос в течение одной-двух недель», — сказал он.

Соучредитель «Сервисной Логистической Компании» («СЛК») Дмитрий Аржаных также сообщил «Ленте.ру», что наблюдает улучшение ситуации на пропускном пункте между Казахстаном и Россией. При этом точные сроки решения вопроса он не назвал.

По информации Потоцкого, 2500 грузовых автомобилей застряли на границе России и Казахстана. Он добавил, что это связано с ужесточением требований таможенного досмотра властями республики.

До этого президент России Владимир Путин созвонился с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Пресс-служба Кремля отметила, что политики подтвердили настрой на укрепление партнерства и реализацию совместных проектов двух стран.