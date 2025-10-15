Ценности
14:28, 15 октября 2025

Неожиданное появление Меган Маркл на Неделе моды в Париже объяснили

Актриса Маркл выпросила приглашение у дизайнера Пиччоли на Неделю моды в Париже
Мария Винар

Фото: Vanni Bassetti / Getty Images for Balenciaga

Американская актриса Меган Маркл выпросила приглашение у креативного директора бренда Balenciaga, итальянского дизайнера Пьерпаоло Пиччоли на Неделю моды в Париже. Его комментарий приводит The Cut.

Пиччоли рассказал, что познакомился с супругой британского принца Гарри много лет назад и с тех пор поддерживает связь с ней. По его словам, неожиданное появление знаменитости стало приятным сюрпризом для гостей показа.

«Она связалась со мной и сказала, что очень хотела бы прийти на шоу. Никакой стратегии или серьезной подготовки не было. Я никому не сказал о ее приезде, потому что хотел, чтобы это осталось сюрпризом. В моде настоящие сюрпризы случаются редко, а этот был прекрасен», — объяснил он.

Ранее пользователи сети раскритиковали Меган Маркл из-за реакции на споткнувшуюся на подиуме модель.

