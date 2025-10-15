Россия
19:03, 15 октября 2025

Неуправляемый китайский грузовик устроил смертельное массовое ДТП в российском городе

В Уфе два человека стали жертвами массового ДТП с грузовиком
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Уфе два человека стали жертвами массового ДТП с более чем десятком машин, еще шестеро пострадали. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в Telegram.

По его словам, троих пострадавших доставили в городскую больницу №21. Состояние двоих из них оценивается как средней степени тяжести, еще один — в тяжелом состоянии в реанимации.

Как рассказало региональное МВД в Telegram, авария произошла из-за неуправляемого грузовика китайской марки Shacman, у которого отказали тормоза. В результате он на скорости столкнулся еще с 11 автомобилями.

Ранее в центре Хабаровска из-за голубя произошло массовое ДТП с пятью автомобилями и одним пострадавшим. Момент аварии попал на видео. На кадрах видно, как ехавший по дороге кроссовер Nissan Pathfinder резко сворачивает вправо, перелетая через бордюр и врезаясь в столб.

