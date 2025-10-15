Перечислены восемь продуктов для борьбы с осенней хандрой

Диетолог Даниэле: Орехи улучшают память и концентрацию внимания

Диетолог Ингрид Даниэле заявила, что с осенней хандрой можно справиться, если добавить в рацион восемь продуктов. Их она перечислила в разговоре с изданием ABC.

«Включение тыквы и батата в такие блюда, как супы, жаркое и гарниры, рекомендуется для борьбы с усталостью, часто сопровождающей сезонные изменения», — пояснила Даниэле. Также она призвала разнообразить ежедневное меню с помощью винограда и граната.

Специалистка посоветовала добавить в рацион и бобовые. Они содержат много триптофана, который способствует выработке в организме серотонина — гормона счастья. Помимо этого, Даниэле порекомендовала есть грибы, темный шоколад и орехи — натуральный источник магния, омега-3 — жирных кислот и антиоксидантов, которые положительно влияют на работу нервной системы, а также улучшают память и концентрацию внимания.

