Польша отказалась закупать оружие для Украины

Косиняк-Камыш: Польша пока не хочет участвовать в инициативе PURL по Украине

Польша пока не хочет участвовать в инициативе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), предусматривающей закупку американского оружия странами НАТО для последующей передачи его Украине. Об этом заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш, передает Business Insider.

«Польша пока не заявляла о своем участии в программе PURL, направленной на закупку американского оружия для Украины», — сказал он, добавив, что Варшава участвует в других активностях по поддержке Киева.

Косиняк-Камыш назвал инициативу «серьезной» и отметил, что вопрос об участии Польши остается открытым.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет призвал партнеров по НАТО нарастить закупки американских вооружений в рамках инициативы PURL. По его словам, США ожидают, что большее число стран выделит средства, чтобы «довести конфликт до мирного завершения».