Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:19, 15 октября 2025Мир

Польша отказалась закупать оружие для Украины

Косиняк-Камыш: Польша пока не хочет участвовать в инициативе PURL по Украине
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Польша пока не хочет участвовать в инициативе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), предусматривающей закупку американского оружия странами НАТО для последующей передачи его Украине. Об этом заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш, передает Business Insider.

«Польша пока не заявляла о своем участии в программе PURL, направленной на закупку американского оружия для Украины», — сказал он, добавив, что Варшава участвует в других активностях по поддержке Киева.

Косиняк-Камыш назвал инициативу «серьезной» и отметил, что вопрос об участии Польши остается открытым.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет призвал партнеров по НАТО нарастить закупки американских вооружений в рамках инициативы PURL. По его словам, США ожидают, что большее число стран выделит средства, чтобы «довести конфликт до мирного завершения».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китайские автоконцерны внезапно подняли цены на свои машины в России. Подорожали все популярные модели

    Российского рэпера внесли в базу данных «Миротворца»

    Россиянам назвали способ заработать десятки тысяч рублей в соцсетях

    Стало известно число жертв наводнений в Мексике

    Названы пять настораживающих признаков при общении с мужчинами на сайтах знакомств

    У летевшего из Европы самолета Boeing в небе отказал автопилот

    Дочь Джуда Лоу опубликовала откровенное фото из постели

    Восьмилетняя девочка с разбитым носом убежала от матери в российском городе

    Германия купит у США оружие для Украины на сотни миллионов долларов

    Польша отказалась закупать оружие для Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости