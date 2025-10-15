Польская армия испытала «Гоблинов» и «Гномов»

Defence24: Польская армия испытала наземные дроны Goblin и Gnom на учениях

Польская армия провела испытания наземных роботизированных платформ Goblin («Гоблин») и Gnom («Гном») в ходе учений «Железный защитник-25». Об этом сообщает Defence24.

«Гоблин» предназначен для разведки и поражения целей, а «Гном» — это дрон-камикадзе. Отмечается, что колесные аппараты выполняли задачи в различных условиях. В ходе учений «Гоблин» доказал способность работать до 20 часов на одной зарядке. Аппарат использовали для разведки, буксировки прицепов с припасами и поражения условных целей. Робот несет боевой модуль с крупнокалиберным пулеметом M2 и дымовые гранатометы. Шесть электродвигателей обеспечивают скорость до 30 километров в час по шоссе.

Операторы «Гнома» отработали уничтожение автомобилей и бронетехники, а также командного пункта условного противника. Бойцы управляли дроном по радиоканалу и при помощи оптоволокна. Аппарат весом семь килограммов может нести осколочно-фугасную, кумулятивную или термобарическую боевую часть.

В сентябре стало известно, что сухопутные войска Вооруженных сил Польши начали получать роботизированные платформы Kuna («Куница»). Гусеничные дроны будут проходить испытания до конца октября.