Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:43, 15 октября 2025Наука и техника

Польская армия испытала «Гоблинов» и «Гномов»

Defence24: Польская армия испытала наземные дроны Goblin и Gnom на учениях
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Техника и Механика / YouTube

Польская армия провела испытания наземных роботизированных платформ Goblin («Гоблин») и Gnom («Гном») в ходе учений «Железный защитник-25». Об этом сообщает Defence24.

«Гоблин» предназначен для разведки и поражения целей, а «Гном» — это дрон-камикадзе. Отмечается, что колесные аппараты выполняли задачи в различных условиях. В ходе учений «Гоблин» доказал способность работать до 20 часов на одной зарядке. Аппарат использовали для разведки, буксировки прицепов с припасами и поражения условных целей. Робот несет боевой модуль с крупнокалиберным пулеметом M2 и дымовые гранатометы. Шесть электродвигателей обеспечивают скорость до 30 километров в час по шоссе.

Операторы «Гнома» отработали уничтожение автомобилей и бронетехники, а также командного пункта условного противника. Бойцы управляли дроном по радиоканалу и при помощи оптоволокна. Аппарат весом семь килограммов может нести осколочно-фугасную, кумулятивную или термобарическую боевую часть.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

В сентябре стало известно, что сухопутные войска Вооруженных сил Польши начали получать роботизированные платформы Kuna («Куница»). Гусеничные дроны будут проходить испытания до конца октября.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США назвали главную цель в России для ударов ракетами Tomahawk. Что это за объект и почему в Вашингтоне опасаются ответа Москвы?

    Наташа Королева раскрыла причину набора веса

    Страна БРИКС назвала условие двукратного увеличения закупок нефти у США

    Популярная соцсеть запустила конкурс для авторов с призовым фондом в пять миллионов рублей

    Европе предрекли хаос

    Володин вспомнил о награждении Горбачева Нобелевской премией мира

    Суд огласил приговор по делу актера Трескунова

    Пьяный мужчина бросил пивную бутылку в лодку с туристами и ранил трехлетнюю девочку

    Бывшие военные «Азова» стали похищать людей на Украине

    В российском регионе обнаружены женщины-террористки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости