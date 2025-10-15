Бывший СССР
Посол Украины раскрыла новый формат сотрудничества с Белым домом

Посол Украины Стефанишина: Киев создал новый формат сотрудничества с Белым домом
Фото: Volodymyr Tarasov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Киев создал новый формат сотрудничества с Белым домом с участием групп по военному и экономическому взаимодействию. Об этом в беседе с Politico рассказала посол Украины в США Светлана Стефанишина.

«Это совершенно новый формат взаимодействия: военные группы работают уже две недели, премьер-министр взаимодействует с финансовыми партнерами», — заявила дипломат.

Отмечается, что стороны активно обсуждают помощь Украине в устранении последствий от ударов российских войск по энергетическим объектам.

Ранее делегация из высших лиц Украины, куда вошли глава офиса президента (ОП) Андрей Ермак и премьер-министр Юлия Свириденко, встретилась с представителями военно-промышленной корпорации Lockheed Martin. Компания производит дальнобойные ракеты Tomahawk, а также истребители F-16.

