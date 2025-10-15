Бывший СССР
12:56, 15 октября 2025Бывший СССР

Потери ВСУ в Красноармейске раскрыли

Mash: ВСУ потеряли в Красноармейске более трех тысяч бойцов
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в Красноармейске (украинское название — Покровск) более трех тысяч бойцов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что потери составляют половину от изначального гарнизона украинских войск в городе. При этом командование ВСУ перенаправило туда еще две бригады из приграничных регионов, общая численность которых составляет до пяти тысяч человек.

«Это части 1-й бригады ТРО и 129-й механизированной бригады — их отправили в Покровск из Черниговской и Сумской областей. Противник до сих пор укрепляется в северной части города — за железной дорогой. ВС РФ продолжают закрывать котел и уже перерезали все основные трассы», — сообщили авторы канала.

Ранее стало известно, что подразделения ВСУ под Красноармейском оказались в критическом положении. Как рассказал сержант украинской армии Роман Кондратюк, российские военные активно проникают на восток города малыми группами и занимают позиции в многоэтажной застройке.

