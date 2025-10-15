Из жизни
10:35, 15 октября 2025Из жизни

Пойманный пьяным за рулем в третий раз начальник полиции придумал нелепое оправдание

В США начальник полиции попался пьяным за рулем и сказал, что не так уж и пьян
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Mason County Detention Center

В США шериф округа Робертсон, штат Кентукки, Терри Грей, которого в третий раз за два года поймали пьяным за рулем, придумал себе нелепое оправдание. Об этом пишет People.

48-летнего Грея задержали во вторник, 7 октября, после того, как заметили несущимся на скорости 177 километров в час на служебной машине со включенной сиреной, хотя никаких сообщений о преступлениях не поступало. В погоню за начальником полиции бросился его коллега — шериф округа Мейсон Райан Свольски. Он рассказал, что Грей пронесся мимо его автомобиля, чуть не устроив ДТП.

После задержания Грей сказал Свольски, что «был не так уж и пьян». При этом на пассажирском сиденье его служебного автомобиля лежала открытая бутылка виски. Свольски заявил, что почувствовал сильный запах спиртного от Грея, как только тот вышел из машины.

Вскоре СМИ выяснили, что шерифа округа Робертсон ловят пьяным за рулем уже в третий раз с 2023 года. В данный момент он находится под стражей. Власти потребовали, чтобы он добровольно уволился из полиции штата.

Ранее сообщалось, что в американском штате Орегон бывшего офицера полиции Дэвида Маквея признали виновным в склонении женщины к сексу во время дежурства. Он потребовал от нетрезвой женщины сексуальных услуг после того, как подвез ее.

