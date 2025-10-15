Предсказан сценарий конфликта на границе Афганистана и Пакистана

Политолог Асатрян: Афгано-пакистанский конфликт будет продолжаться еще долго

Конфликт Афганистана и Пакистана будет продолжаться до тех пор, пока пакистанцы не признают суверенитет движения «Талибан», считает политолог, замдиректора центра Института мировой военной экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Георгий Асатрян. В разговоре с «Лентой.ру» он пояснил, что конфликт будет иметь низкую интенсивность и развиваться вспышками.

«Я думаю, что этот конфликт будет продолжаться долго, и он будет иметь низкую интенсивность с определенными вспышками. Сейчас мы видим некую вспышку и даже может быть какое-то короткое обострение, потому что я думаю, что стороны не добились своих результатов. Пакистанцы имеют более большую и богатую армию. Они будут проводить какие-то карательные операции. Афганские талибы, безусловно, не отступят», — сказал Асатрян.

Он подчеркнул, что талибы не сдадутся и поэтому конфликт будет продолжаться.

Наверное, до тех пор, пока Пакистан не признает, что правительство Афганистана новое, состоящее из талибов, будет вести суверенную политику и не будет оставаться в зависимости от пакистанских военных. Это новые реалии, которые возникли после победы Талибана. Пакистан к ним не привык Георгий Асатрян политолог

Он пояснил, что Пакистан по-прежнему считает себя ментором и спонсором Талибана.

Среди причин конфликта он назвал приход к власти Талибана при помощи пакистанских военных, но на данный момент Афганистан выстраивает политику абсолютного суверенитета. Пакистан, со своей стороны, считает, что может диктовать талибам свою политику.

15 октября сообщалось о том, что новые столкновения произошли на афгано-пакистанской границе между силами талибов и пограничниками Пакистана. По данным портала Tolo News, обе стороны используют в том числе тяжелое оружие. Также очевидцы сообщают, что выстрелы слышны издалека.

Вечером 11 октября на афганско-пакистанской границе произошли вооруженные столкновения. Сообщалось о выстрелах и взрывах в провинциях Кунар, Нангархар и Гельменд. В ходе операции истребители Super Tucano ВВС движения «Талибан» нанесли удары по позициям в пакистанском городе Лахор. Афганистан заявил, что «операция возмездия» была успешной.