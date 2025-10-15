Премьер Грузии обвинил во лжи главу ОБСЕ

Кобахидзе: Глава ОБСЕ Валтонен соврала, заявив, что первая отказалась от встречи

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью грузинскому «Первому каналу» заявил, что председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), глава МИД Финляндии Элина Валтонен соврала, заявив, что она первая отказалась от встречи с ним.

«Она солгала о том, что акция была недавно начата, и люди присоединяются к ней», — подчеркнул политик.

По словам Кобахидзе, власти Грузии тогда же приняли решение отменить эту встречу, и это «поставило ее в неловкое положение».

Протесты в Грузии прошли в октябре 2024 года после победы на парламентских выборах правящей партии «Грузинская мечта». 12 октября 2025 года в Грузии вновь вспыхнул массовый протест.