Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:02, 15 октября 2025Мир

Президент Сирии раскрыл характер отношений с Россией

Президент Аш-Шараа: Дамаск выстраивает спокойные отношения с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Дамаск на сегодняшний день выстраивает спокойные отношения с Москвой и Пекином, основанные на стратегических интересах. Об этом в интервью CBS News заявил президент Сирии на переходный период Ахмед Аш-Шараа.

«Наши отношения с Россией не противоречат отношениям с Западом или Соединенными Штатами», — отметил он.

По словам главы Сирии, Москва и Пекин направили Дамаску «позитивные сигналы».

Ранее стало известно, что Аш-Шараа посетит Москву в рамках своего официального визита в 15 октября. Политик планирует провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы предметно обсудить развитие сотрудничества двух стран.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские солдаты сдаются в плен под Купянском новым способом. Как это происходит?

    Кокорин поддержал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

    ВС России развили наступление в Запорожской области

    Россиянка похвасталась поездкой в Европу за 47 тысяч рублей и вызвала споры в сети

    Захарова высказалась об итогах Нобелевской премии мира

    Женщин предупредили о вреде кофе после менопаузы

    В России снизились продажи зимней резины

    Су-35С стал «универсальным солдатом» СВО

    Задержан начальник уголовного розыска УМВД российского региона

    В Крыму описали мир после передачи ракет Tomahawk Украине фразой «все будет другим»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости