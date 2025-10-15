Президент Сирии раскрыл характер отношений с Россией

Президент Аш-Шараа: Дамаск выстраивает спокойные отношения с Россией

Дамаск на сегодняшний день выстраивает спокойные отношения с Москвой и Пекином, основанные на стратегических интересах. Об этом в интервью CBS News заявил президент Сирии на переходный период Ахмед Аш-Шараа.

«Наши отношения с Россией не противоречат отношениям с Западом или Соединенными Штатами», — отметил он.

По словам главы Сирии, Москва и Пекин направили Дамаску «позитивные сигналы».

Ранее стало известно, что Аш-Шараа посетит Москву в рамках своего официального визита в 15 октября. Политик планирует провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы предметно обсудить развитие сотрудничества двух стран.