03:46, 15 октября 2025Мир

Новый лидер Сирии едет в Москву. Что он хочет обсудить с Путиным?

Глава Сирии прилетит в Москву и обсудит с Путиным двустороннее сотрудничество
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Новый президент Сирии Ахмед Аш-Шараа посетит Москву в рамках своего официального визита в среду, 15 октября. Политик планирует провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы предметно обсудить развитие сотрудничества двух стран.

В посольстве Сирии подтвердили журналистам, что Аш-Шараа возглавит сирийскую делегацию, которая примет участие в предстоящем российско-арабском саммите.

В Сирии задумались о возвращении российских военных

Новые власти сирийской республики оказались заинтересованы в том, чтобы патрули российской военной полиции вернулись в страну. Об этом сообщили источники, которые непосредственно присутствовали на встрече главы МИД Сирии Асада аш-Шибани с представителями сирийской диаспоры в Москве.

По данным инсайдеров, такая инициатива может быть вызвана желанием воспрепятствовать «вмешательству Израиля в сирийские дела». При этом ранее аш-Шибани на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым выразил благодарность коллегам за готовность открыть новую страницу сотрудничества между странами.

Мы запускаем диалог, несущий большую важность, поскольку определяет настоящее и будущее (...). Отношения наших стран носят исторический характер, и сейчас они встали на правильный путь. Мы восстанавливаем экономику и нам нужны друзья

Асаад аш-Шибаниглава МИД Сирии

В свою очередь, в МИД России заявили, что израильские атаки по территории сирийской республики грубо нарушают нормы международного права. Дипведомство осудило интенсивные удары Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля в южном регионе и Дамаске, где целями стали в том числе правительственные учреждения, включая комплекс зданий министерства обороны и президентского дворца в столице.

Сирия понадеялась на помощь России в послевоенном восстановлении

Дамаск полагается на помощь Москвы в вопросе послевоенного восстановлении страны, сказал Асад Аш-Шибани. По его словам, открытая поддержка российской стороны нового пути, по которому начала идти Сирия, станет шагом в интересах республики и всего региона в целом.

В марте официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Путин направил новому руководству Сирии послание. В нем глава России отметил готовность сотрудничать с ними «по всему комплексу вопросов двусторонней повестки дня».

    Все новости