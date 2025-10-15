Лавров рассказал о попытках «сбить с пути истинного» Трампа

Лавров: Заявления Трампа о Tomahawk не влияют на договоренности на Аляске

Заявления президента США Дональда Трампа о поставках крылатых ракет Tomahawk Вооруженным силам Украины не влияют на достигнутые в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным договоренности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «КоммерсантЪ», текст интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Никакие его заявления про Tomahawk никак не затрагивают того, что концептуально обсуждалось на Аляске. Я бы даже так сказал, концептуально-практически», — подчеркнул дипломат.

Лавров раскрыл попытки европейских политиков надавить на Трампа после его встречи с Путиным в Анкоридже. По мнению главы МИД России, лидеры стран Европы и президент Украины Владимир Зеленский пытаются использовать склонность американского лидера к быстрому принятию решений.

«Они же не скрывают того, что хотят Трампа "сбить с пути истинного", как у нас принято говорить; с того пути, который он сам своими политическими инстинктами определил для себя», — резюмировал министр.

Ранее Трамп оценил на встрече с президентом Аргентины Хавьером Милеем в Белом доме свои отношения с Путиным как хорошие. При этом он выразил разочарование в ходе урегулирования конфликта на Украине.