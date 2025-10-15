Пьяный россиянин задал один вопрос в автобусе и поплатился

В Уфе пьяный мужчина задал один вопрос на английском языке и поплатился. Россиянин был избит, произошедшее в общественном транспорте попало на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

На представленных кадрах видно, как горожанин, будучи нетрезвым, донимает пассажира иностранными репликами. Внезапно молодой человек бьет в лицо надоедливого оппонента. Последний падает вниз. Такой итог разборки поддерживают и другие люди, находящиеся в салоне.

Как утверждает Mash Batash, пьяный пассажир до стычки пытался спровоцировать юношу.

