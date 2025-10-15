Россия
14:48, 15 октября 2025

Пьяный россиянин задал один вопрос в автобусе и поплатился

В Уфе пьяный мужчина задал вопрос на английском в автобусе и был избит
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Уфе пьяный мужчина задал один вопрос на английском языке и поплатился. Россиянин был избит, произошедшее в общественном транспорте попало на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

На представленных кадрах видно, как горожанин, будучи нетрезвым, донимает пассажира иностранными репликами. Внезапно молодой человек бьет в лицо надоедливого оппонента. Последний падает вниз. Такой итог разборки поддерживают и другие люди, находящиеся в салоне.

Как утверждает Mash Batash, пьяный пассажир до стычки пытался спровоцировать юношу.

До этого сообщалось, что в Новосибирске 35-летний пассажир автобуса проспал свою остановку и избил водителя палкой. Во время задержания нарушитель оказывал сопротивление, подчеркнули сотрудники российских правоохранительных органов.

