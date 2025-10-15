Силовые структуры
Раскрыто возможное наказание российскому рэперу Macan за неявку в военкомат

Неявка россиянина Андрея Косолапова, известного в музыкальном мире как рэпер Macan, может стоить ему свободы. Об этом со ссылкой на юриста Александра Хаминского сообщает РИА Новости.

По словам Хаминского, согласно действующему законодательству рэпера ожидает штраф до 200 тысяч рублей, также ему грозит до двух лет лишения свободы. Это случится если в отношении музыканта возбудят уголовное дело по статье 328 («Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы») УК РФ.

6 октября Macan объявил, что отправляется служить в армию. Рэпер пояснил, что получил повестку, и призвал не верить информации о своем задержании. Однако в указанный день, он не пришел в сборный пункт военного комиссариата на Угрешской улице.

