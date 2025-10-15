Раскрыты самые полезные способы приготовления картофеля

Диетолог Миеко призвала заменить сливки в картофельном пюре водой

Диетолог Габриэла Миеко призвала отказаться от жареного картофеля. Самые полезные способы его приготовления она раскрыла в беседе с изданием Veja.

«Рекомендуется отдавать предпочтение приготовлению на пару, варке или запеканию. Готовьте с кожурой, которая содержит клетчатку, необходимую для кишечника», — отметила Миеко. Еще одним оптимальным вариантом является пюре. Правда, специалистка призвала заменить сливочное масло и сливки водой, обезжиренным молоком или оливковым маслом, чтобы в организм поступило меньше калорий и вредных жиров.

«Жарка полностью меняет свойства картофеля, который впитывает значительное количество жира и становится гораздо более калорийным. Избыток калорий провоцирует набор веса, а ожирение является одним из факторов риска развития диабета», — предупредила она. К тому же при нагревании масла запускается такая реакция, как перекисное окисление липидов, которая увеличивает количество свободных радикалов, вызывающих повреждение клеток. Кроме того, при этом процессе вырабатываются вещества, приводящие к воспалению в организме, заключила Миеко.

