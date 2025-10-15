Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:29, 15 октября 2025Забота о себе

Раскрыты самые полезные способы приготовления картофеля

Диетолог Миеко призвала заменить сливки в картофельном пюре водой
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Tatiana Volgutova / Shutterstock / Fotodom

Диетолог Габриэла Миеко призвала отказаться от жареного картофеля. Самые полезные способы его приготовления она раскрыла в беседе с изданием Veja.

«Рекомендуется отдавать предпочтение приготовлению на пару, варке или запеканию. Готовьте с кожурой, которая содержит клетчатку, необходимую для кишечника», — отметила Миеко. Еще одним оптимальным вариантом является пюре. Правда, специалистка призвала заменить сливочное масло и сливки водой, обезжиренным молоком или оливковым маслом, чтобы в организм поступило меньше калорий и вредных жиров.

Материалы по теме:
Правда и мифы о глютене. Что такое глютен, почему он считается таким вредным и в каких продуктах содержится?
Правда и мифы о глютене.Что такое глютен, почему он считается таким вредным и в каких продуктах содержится?
4 августа 2022
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022

«Жарка полностью меняет свойства картофеля, который впитывает значительное количество жира и становится гораздо более калорийным. Избыток калорий провоцирует набор веса, а ожирение является одним из факторов риска развития диабета», — предупредила она. К тому же при нагревании масла запускается такая реакция, как перекисное окисление липидов, которая увеличивает количество свободных радикалов, вызывающих повреждение клеток. Кроме того, при этом процессе вырабатываются вещества, приводящие к воспалению в организме, заключила Миеко.

Ранее диетолог Нурия Дианова рассказала о продуктах, которые приводят к преждевременному старению. Таким эффектом, по ее словам, обладают сахар и соль.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США назвали главную цель в России для ударов ракетами Tomahawk. Что это за объект и почему в Вашингтоне опасаются ответа Москвы?

    Раскрыты заработки на гастрольном туре Павла Воли

    В Приамурье полицейские спасли косулю

    Королева приехала в постсоветскую страну

    Женщина отправилась на отдых в небольшое поселение в Европе и наткнулась на тело мальчика

    Избитая топором модель высказалась об угрозах экс-министра Подмосковья

    Влияние возможного отключения Visa и Mastercard на пенсионеров оценили

    Россиянам назвали способ заработать десятки тысяч рублей в соцсетях

    Лавров прокомментировал желание Трампа поговорить с Путиным

    В России допустили удары по суверенной территории США в случае атак Tomahawk

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости