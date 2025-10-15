Резкое снижение цен на картофель в России объяснили

Глава Картофельного союза Лупехин: Хорошая урожайность привела к снижению цен

В этом году урожай картофеля в России окажется выше прошлогоднего показателя, хорошая урожайность повлекла за собой снижение розничных цен на этот клубнеплод. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил глава Союза участников рынка картофеля и овощей (Картофельного союза) Сергей Лупехин.

Хорошая урожайность картофеля, пояснил он, способствует насыщению внутреннего рынка и помогает удовлетворить потребительский спрос. В августе в розницу поступили свежие клубнеплоды, собранные в этом сельхозгоду. Увеличение сборов привело к появлению в магазинах излишков, которые аграрии стремятся реализовать во избежание потерь. «И цена излишков не принципиальна», — объяснил Лупехин.

Дополнительным фактором снижения розничных цен на картофель выступило наличие больших остатков импортного картофеля в магазинах в начале сезона. В результате совокупное предложение на внутреннем рынке превысило потребительский спрос. Это, в свою очередь, привело к снижению закупочных цен у производителей, резюмировал глава отраслевого союза.

По итогам сентября картофель оказался в числе самых подешевевших продуктов питания на российском рынке. По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата), цены на клубнеплод за первый месяц осени сократились в среднем на 15,2 процента. Выше в рейтинге по этому показателю оказалась лишь морковь, стоимость которой снизилась за отчетный период на 16,6 процента.