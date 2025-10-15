Россия захотела увидеть таланты спецпосланника Трампа в урегулировании на Украине

Лавров: Россия была бы рада увидеть таланты Уиткоффа в урегулировании на Украине

Россия была бы рада увидеть таланты спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсант».

«Недавно он (президент США Дональд Трамп — прим. «Ленты.ру») отметил, что Уиткофф решил наконец все проблемы на Ближнем Востоке и надо, чтобы он свои таланты употребил на украинском направлении. Мы будем только рады, поскольку это, действительно, очень разумный человек», — сказал глава российского МИД.

Лавров подчеркнул, что Уиткофф пользуется очень серьезным доверием Трампа. Министр также отметил, что, для человека, который никогда не занимался вопросами внешней политики России, спецпосланник очень быстро уловил суть происходящего.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что его переговоры с американским лидером на Аляске показали, что Уиткофф достоверно передает Трампу позицию Москвы.