Россиян предупредили о критической ситуации с оформлением виз в Болгарию

АТОР: Туроператоры назвали ситуацию с оформлением виз в Болгарию критической
Алина Черненко

Фото: Desislava Gicheva / Reuters

Одиннадцать туроператоров, работающих на болгарском направлении, назвали ситуацию с оформлением виз в эту страну критической. О возникших сложностях они предупредили в официальном обращении к Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Болгария в РФ Атанасу Крыстину, копия которого оказалась в распоряжении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В организации отметили, что до 1 сентября 2025 года у туроператоров была гарантированная квота на подачу двух паспортов в день в визовом центре Болгарии. Однако затем консульство этой страны в Москве распорядилось отменить ее. С того момента туроператоры лишились возможности планово подавать документы россиян. Авторы обращения отмечают, что записаться через сайт визового центра либо невозможно, либо очень сложно: свободные «окна» есть только на ноябрь и декабрь.

Кроме того, в письме говорится о «довольно странной» ситуации с разными подходами к туроператорам Москвы и Санкт-Петербурга. Первые лишены всех квот, в то время как в Северной столице такая возможность сохраняется. «Такой избирательный подход ставит компании в заведомо неравные условия», — пожаловались авторы обращения.

В АТОР также подчеркнули, что турпоток в Болгарию и Россию стабильно падает. В 2019 году он составил 460,7 тысячи визитов, прогноз по 2025 году — около 72,5 тысячи, что в 6,3 раза меньше.

Ранее российский тревел-блогер назвал Болгарию самой лояльной к соотечественникам страной Шенгенской зоны. По его словам, консульство отказывает в визе только тем россиянам, у которых есть реальные нарушения на болгарской территории.

