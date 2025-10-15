Россиянам назвали способ вернуть часть денег на «Госуслугах» при покупке жилья

Сенатор Шейкин: При покупке жилья можно получить вычет на «Госуслугах» до 15 %

Налоговый вычет, который россияне могут оформить через портал «Госуслуги» при покупке жилья, оплате обучения и в иных ситуациях, не превышает 15 процентов от суммы расхода. О способе вернуть часть денег за приобретение квартиры рассказал сенатор Артем Шейкин в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее сообщалось, что на «Госуслугах» стала доступна возможность оформить налоговый вычет. Функция помогает оформить востребованные виды налоговых вычетов, не покидая портала.

«Ключевые этапы можно пройти онлайн, без лишней бюрократии, с подсказками сервиса по выбору подходящего вида вычета. Налоговый вычет — сумма, которая уменьшает размер дохода, с которого уплачивается налог, или возврат части ранее уплаченного налога на доходы физлица», — уточнил сенатор.

По его словам, на такой вычет имеют право налоговые резиденты РФ — граждане России, а также иностранцы, которые проживают в стране более 183 дней в году и платят здесь НДФЛ.