21:23, 15 октября 2025Экономика

Россиянам назвали способ вернуть часть денег на «Госуслугах» при покупке жилья

Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Налоговый вычет, который россияне могут оформить через портал «Госуслуги» при покупке жилья, оплате обучения и в иных ситуациях, не превышает 15 процентов от суммы расхода. О способе вернуть часть денег за приобретение квартиры рассказал сенатор Артем Шейкин в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее сообщалось, что на «Госуслугах» стала доступна возможность оформить налоговый вычет. Функция помогает оформить востребованные виды налоговых вычетов, не покидая портала.

«Ключевые этапы можно пройти онлайн, без лишней бюрократии, с подсказками сервиса по выбору подходящего вида вычета. Налоговый вычет — сумма, которая уменьшает размер дохода, с которого уплачивается налог, или возврат части ранее уплаченного налога на доходы физлица», — уточнил сенатор.

По его словам, на такой вычет имеют право налоговые резиденты РФ — граждане России, а также иностранцы, которые проживают в стране более 183 дней в году и платят здесь НДФЛ.

