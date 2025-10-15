Путешествия
13:33, 15 октября 2025Путешествия

Россиянам разъяснили новые правила поездок на Шри-Ланку

АТОР: Россиянам потребуется электронное разрешение для поездок на Шри-Ланку
Зарина Дзагоева
Фото: Wayhomestudio / Freepik

Российским туристам потребуется электронное разрешение (ETA) для поездок на Шри-Ланку с 15 октября. Новые правила разъяснили соотечественникам в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на Департамент иммиграции и эмиграции курортной страны.

Уточняется, что визы по прилету больше не оформляются, а ETA для россиян выдается бесплатно. Ее можно получить на сайте для электронных виз. Туристам советуют подавать заявление минимум за 48 часов до вылета, поскольку без ETA можно не попасть на рейс.

Ранее Шри-Ланка начала депортировать российских туристов за просроченные визы — в числе первых из популярной курортной страны вышлют супружескую пару. Уточняется, что муж с женой прожили на острове почти год без визы.

    Обсудить
