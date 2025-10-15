Россия
Россияне назвали недопустимую разницу в возрасте между партнерами

ВЦИОМ: 67 процентов россиян допускают разницу возраста партнеров не более 10 лет
Фото: Oksana Korol / Globallookpress

Большая часть россиян (67 процентов) считает допустимой разницу в возрасте между партнерами для отношений и брака не более 5-10 лет. Об этом свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), с которым ознакомился РБК.

Треть респондентов сообщила, что максимально допустимая разница в возрасте между партнерами — до пяти лет. Еще треть опрошенных назвала максимально допустимой разницу до десяти лет. Мнения о том, что возраст не имеет значения, придерживается пятая часть опрошенных. Разницу в возрасте в 15 лет назвали допустимой 7 процентов респондентов, а еще больший разрыв одобрили лишь 3 процента.

Как отмечает ВЦИОМ, разница между партнерами в 15–20 лет большинством жителей России воспринимается, скорее, как проблема, чем норма. Россияне скорее примут ситуацию, когда в паре мужчина старше женщины на 15–20 лет, однако в случае, если женщина старше мужчины на 15–20 лет, процент одобрения подобных отношений ниже.

В телефонном опросе участвовали 1600 жителей страны в возрасте от 18 лет.

Ранее стало известно, что 65 процентов россиян рассчитывают на дополнительные источники дохода в старости. Одной лишь пенсии, отметили большинство граждан, им не хватит для нормальной жизни в пожилом возрасте.

